تركيا ترفع القيود عن تصدير المعدات الطبية لمكافحة كورونا

رفعت تركيا السبت القيود عن تصدير المعدات الطبية، في إجراء يفترض أن يسهل بيع تجهيزات لدول غربية تواجه نقصا.

وقامت وزارة التجارة برفع القيود المفروضة على بيع أجهزة التنفس الاصطناعي والمنتجات المعمقة مثل الإيثانول، إلى الخارج بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وحتى الآن كان بيع هذه المعدات في الخارج إما محظورا وإما خاضعًا للحصول على إذونات من الحكومة التركية والتي كانت تمنح بأعداد قليلة جدا.

وقال مسؤول في الرئاسة للصحافة الأجنبية إن "هذه القيود وضعت بشكل موقت في مواجهة الوباء، وقرار السماح بالتصدير يعكس قدرة تركيا المتنامية على احتواء فيروس كورونا الجديد".

ويشكل رفع هذه القيود فرصة للشركات التركية التي زادت من قدراتها الإنتاجية بشكل كبير منذ بداية الوباء، في وقت لا تزال فيه العديد من البلدان تواجه صعوبة في الحصول على المعدات الطبية.

خلافا لهذه الدول، لم تشهد تركيا نقصا في أجهزة التنفس الاصطناعي أو الأقنعة الواقية.

وتم إشراك مختلف القطاعات في انتاج التجهيزات اللازمة، من صناعة النسيج القوية إلى الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار العسكرية مرورا بالمدارس الثانوية المهنية.

وأنقرة التي تلعب ورقة دبلوماسية مع المساعدة الطبية منذ بدء الوباء، أرسلت السبت إلى الصومال طائرة عسكرية محملة تجهيزات بحسب وزارة الدفاع.

وتركيا هي سابع دولة في العالم بين الأكثر تضررا من الوباء.

وسجلت فيها 125 ألف إصابة وأكثر من 3300 وفاة بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت السبت.