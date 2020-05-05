تقرير استخباراتي صيني يحذر الرئيس شي جينبينغ من إمكانية نشوب نزاع عسكري مع أمريكا

حذر تقرير استخباراتي صيني الرئيس شي جينبينغ من إمكانية وقوع نزاع عسكري مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الاتهامات الموجهة لبكين بشأن تسرب فيروس كورونا المستجد.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين بالمسؤولية المباشرة عن نشأة الفيروس في أحد مختبرات مدينة ووهان بؤرة الفيروس دون تقديم أدلة ملموسة لتلك الاتهامات حتى الآن.

وأضاف التقرير، الذي قُدم للرئيس جي الشهر الماضي، أن تزايد مشاعر العداء الدولي تجاه الصين بسبب انتشار فيروس كورونا يضاهي درجات الإدانة العالمية لبكين إبان قمعها لمظاهرات ميدان تياننمين عام 1989.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بإخفاء بيانات هامة وتحريف بعضها حول انتشار الفيروس وحدته كما انضم إليه عدد من قادة الدول الغربية في التعبير عن شكوكهم بشأن ما نشرته الصين حول أعداد الوفيات والمصابين بها جراء كوفيد-19.

وكانت وكالة رويترز للاخبار قد أكدت صدور التقرير الذي أعده معهد الصين للعلاقات المعاصرة إلا أن متحدث باسم وزير الخارجية الصيني رفض تأكيده أونفيه.

وقال مسؤول أمريكي، رفض ذكر اسمه، إن "جهود بكين لإسكات العلماء والصحفيين والمواطنين ونشر المعلومات المغلوطة أدت إلى تفاقم مخاطر هذه الأزمة الصحية".