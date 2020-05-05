كيف تكسب المال وتستثمر خلال أزمة كورونا؟

يعتقد محللو الأسواق المالية أن جائحة فيروس كورونا قد تغير من وجه طرق الاستثمار العالمية للأبد.

ويقول عمرو زكريا عبدو، المحلل المالي ، ليورونيوز، إن تبعات الأزمة ستُبرز الفارق بين ما هو مالي وماهو اقتصادي بحيث يصبحان غير مرتبطان ببعضهما البعض كما سترتفع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ويضيف: "كل الأموال التحفيزية تذهب إلى أسواق المال (البورصة) في وقت لا يمتلك فيه الجميع رؤوس أموال كالسندات والأسهم".

لذلك يرى المؤسس الشريك لأكاديمية "ماركت تريدر" أن أفضل فرص الاستثمار وكسب المال حاليا تأتي عبر الاستثمار في أسواق المال بشراء ما تُعرف بأسهم "stay-at-home stocks" أو "البقاء في المنزل" وهي الأسهم الخاصة بشركات تقدم خدمات ومنتجات يستفيد منها العملاء أثناء بقائهم بالمنازل خلال الحجر الصحي.

ويضيف: "أشياء مثل زووم على سبيل المثال التي ارتفعت أسهمها بمقدار 106% منذ بداية العالم. نفس الشيء بالنسبة لمايكروسوفت وأمازون التي وصلت لقيمة قياسية وعلي بابا".

انكماش عالمي وشرق أوسطي

ويبدو الاستثمار في أسهم stay-at-home فكرة جيدة في ظل توقعات عالمية بمواجهة أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى وقوع انكماش بالناتج الإجمالي المحلي عالمياً بنسبة 3% هذا العام.

كذلك ستشهد اقتصاديات شرق أوسطية مرتبطة بالدولار الأمريكي مثل الإمارات العربية المتحدة انكماشاً في ناتجها المحلي بمقدار 3.5% هذا العام، طبقاً لتوقعات الصندوق.

ويقول عبدو إن تقديرات صندوق النقد الدولي هي "تقديرات متفائلة مضيفاً بأن "الأرقام الحقيقية ستكون أسوأ بكثير، على الأقل لبقية العام الجاري".

وعلى الرغم من الانكماش المتوقع بالنسبة لاقتصاد دولة مثل الإمارات، إلا أن عبدو يؤكد أن اقتصاديات خليجية أخرى معتمدة بالأساس على الصادرات النفطية فقط يتواجه انكماشاً أسوأ.