متحف في فيينا يوثق بالصور أزمة كورونا للأجيال المقبلة

قال متحف تاريخ المدينة في فيينا الثلاثاء إن دعوته السكان إلى تقديم صور لأشياء تستخدم يوميا لتوثيق جائحة كورونا للأجيال المقبلة، لقيت تجاوبا كبيرا حتى الآن. وأوضحت الناطقة بإسم المتحف كونستانزا شيفر إن الإدارة تلقت حوالي 1800 صورة لأقنعة ولافتات وغيرها من الأشياء منذ أن أطلق متحف فيينا دعوته في 25 آذار/مارس.

وأضافت شيفر "نريد أن يكون هناك طريقة نروي من خلالها لأطفالنا وأحفادنا ما حدث في فيينا لأن هذه لحظة مهمة جدا بالنسبة إلينا جميعا". وتابعت "علينا أن ندعو إلى ذلك الآن (...) الكثير من المشاريع التي ظهرت في بداية الأزمة، مثل المبادرات التي أطلقت لمساعدة سكان الأحياء، لم تعد موجودة".

وقد نشرت حوالي 200 صورة تلقاها المتحف على موقعه الإلكتروني. وقالت شيفر إن المتحف سيستمر في قبول الصور "طالما أن الوباء موجود". وأشارت إلى أن متاحف أخرى في النمسا وألمانيا بدأت مبادرات مماثلة في محاولة لتوثيق الأزمة للأجيال المقبلة.

وسجلت النمسا التي يبلغ عدد سكانها حوالى تسعة ملايين نسمة نحو 15600 إصابة بفيروس كورونا و606 وفيات.