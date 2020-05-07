بث مواد إباحية خلال جلسة لبرلمان جنوب إفريقيا

تمكن قراصنة معلوماتية من اختراق جلسة افتراضية للبرلمان الجنوب إفريقي وبثوا خلالها صورا إباحية في حادثة هي الثانية من نوعها منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد. وقال المتحدث باسم البرلمان مولوتو موثابو إن الاجتماع شهد خرقا موقتا من قراصنة معلوماتية، غير أنه استُكمل لاحقا على منصة أخرى.

ويعقد برلمان الدولة الإفريقية الأولى صناعيا والتي سجلت 7808 إصابات بفيروس كورونا المستجد و153 وفاة، اجتماعات افتراضية أخيرا في إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

وظهرت صور إباحية قبل بضع دقائق من انطلاق الاجتماع عبر تطبيق "زوم" كما أن صوت رجل بدأ ينطق بشتائم عنصرية تنطوي على تمييز جنسي في حق رئيسة البرلمان ثاندي موديسه بحسب صحيفة "ذي سويتان".

وقد أرجأت موديسه اللقاء الافتراضي الذي استؤنف سريعا بعدها على منصة أخرى.

وكان اجتماع آخر دعت إليه الشهر الماضي وزيرة شؤون المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة مايتي نكوانا-ماشاباني قد شهد أيضا خرقا إلكترونيا من قراصنة معلوماتية بثوا مواد إباحية خلاله.