أكثر من 100 جريح في ملاوي خلال تجمعات هائلة للتقدم إلى "وظائف كورونا"

جرح أكثر من مئة شخص في ملاوي أمس الثلاثاء خلال شجار حصل خلال احتشاد آلاف الأشخاص للتقدم إلى وظائف في فرق اختبارات وباء كوفيد-19.

وفي مدينة مزوزو (شمال) تجمع أكثر من خمسة آلاف طالب عمل في الصباح استجابة لإعلان عن وظيفة نشرته وزارة الصحة، وفق ما أفاد مسؤول في الوزارة.

واندلعت الشجارات عندما رفض البعض الوقوف في طابور للمشاركة في المقابلات.

وتحدث تشارلز موانسامبو لوكالة فرانس برس عن "سوء تقدير أعداد الأشخاص القادمين"، موضحا أن "هذا ما يفسر الحادث اليوم (...) مع عواقب مؤسفة ومأساوية".

وأضاف "في مزوزو، جرح 118 شخصاً من بينهم شخص إصابته خطيرة". ووقعت شجارات مماثلة في بلانتير، العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث تجمع سبعة آلاف شخص في حملة التوظيف نفسها.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى. وقال الناطق باسم الشرطة بول تيمبو لوكالة فرانس برس "فتحنا تحقيقا لمعرفة ما حدث".

وملاوي واحدة من أفقر دول العالم. وحتى الآن سجلت 443 إصابة بكوفيد-19 وأربع وفاة.