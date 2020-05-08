كوفيد-19: تراجع هائل للصادرات الألمانية في مارس و2400 وفاة في الولايات المتحدة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم نحو 3 ملايين و917 ألف شخص فيما تخطت الوفيات عتبة الـ 270 ألفاً. وفي داخل الاتحاد الأوروبي، تبقى بلاد كثيرة "مقفلة" بشكل شبه تام حتى تاريخ اليوم، الثامن من أيار/مايو الذي، عادة، يحتفل الأوروبيون خلاله بالنصر على النازية. إلى ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 190 ألفاً من سكان القارة الإفريقية مهددون بالموت بسبب الوباء الذي بدأ يحصد أرواحاً أكثر في كلّ من روسيا وأميركا اللاتينية بعدما كانتا "محيدتين" إلى وقت قريب حيث بلغ عدد الإصابات 320 ألفاً فيما تخطى عدد الوفيات عتبة الـ 17 ألفاً بحسب وكالة أنسا الإيطالية للأنباء.