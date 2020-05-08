مع اقتراب عيد الأم.. ترامب يتذكر والدته

مع اقتراب عيد الأم في الولايات المتحدة، الذي يتزامن مع يوم الأحد 10 مايو، استرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكرياته مع والدته، منوها إلى أنها أم عظيمة ساهمت في بناء شخصيته، وهو ما جعله يسعى لتجنب ارتكاب أي خطئ في نظرها.

وألمح ترامب إلى أن أمه أحبته، وهو أيضا أحبها، وأنها كانت امرأة طيبة، وثقت به، وآمنت بقدراته، وتابع:"والدي أيضا كان رجلا صالحا وطيبا، وكان يثق بي أيضا، وجود الأبوين ميزة في الحياة، وهي ميزة أفتقدها الآن".

وتمنى ترامب للأمهات الأمريكيات عيدا سعيدا، وأكد أنه سيمضي هذا العيد برفقة زوجته ميلانيا ترامب، في منتجع كامب ديفيد، في ولاية ماريلاند، حيث سيلتقي هناك قادة هيئة الأركان المشتركة.

وتابع في تصريحاته لإحدى الفضائيات الأمريكية:" أمي كانت رائعة، وكذلك هي ميليانيا، هي أم رائعة لبارون".