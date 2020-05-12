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ألمانيا

محكمة ألمانية ترفض استئناف عراقي اغتصب وقتل فتاة عمرها 14 عاما

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية   -   حقوق النشر  THOMAS FREY/AFP
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أعلنت محكمة فدرالية ألمانية اليوم الثلاثاء رفضها استئناف طالب لجوء عراقي أدين بجريمة اغتصاب وقتل فتاة ألمانية تدعى سوزانا فيلدمانتبلغ بلغت من العمر 14 عاما.

وكانت المحكمة في ولاية فيسبادين قد أدانت العراقي علي بشار في يوليو - حزيران الماضي، بعد محاكمات استمرت 4 اشهر، في جريمة أثارت الجدل حول سياسة الدولة في استقبال اللاجئين والمشكلات التي قد تنتج عن ذلك.

المحكمة توصلت في مرافعاتها إلى إدانة المتهم، ومن المرجح أن يخضع بشار البالغ من العمر 21 عاماً عند ارتكابه العقوبة لعقوبة قد تصل إلى السجن 15 عاماً، للجريمة التي ارتكبها في مايو - أيار 2018.

وكان بشار وعائلته قد تركو منزلاً لطالبي اللجوء في ألمانيا بعد جريمة القتل، وعادوا إلى العراق، إلا أن القوات الكردية ألقت القبض عليه وسلمته للشرطة الألمانية.

وكان بشار وعائلته قد وصلوا إلى ألمانيا عام 2015، وقضت المحكمة بإلغاء الاستئناف، في حكم صدر بحقه في شهر أبريل - نيسان الماضي.