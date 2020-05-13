الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عودة تدريجية للسياحة بعد انتهاء إغلاق كورونا

دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء الى عودة تدريجية للسياحة في الدول الأعضاء، بعد أن تضرّر القطاع السياحي كثيرا نتيجة التدابير المفروضة للوقاية من وباء كوفيد-19.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية مارغريت فيستاغر في مؤتمر صحافي في بروكسل "لن يكون هذا صيفا عاديا (...) لكن إذا بذلنا كلنا جهودا، لن يكون علينا تمضية الصيف محجوزين في المنزل، ولن يضيع موسم الصيف كله بالنسبة الى الصناعة السياحية".

ويشهد هذا القطاع الأساسي بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، إذ يمثل 10% من الناتج المحلي الاجمالي و12% من الوظائف، حلول موسم الصيف الذي يتكبّد خسائر كبيرة منذ شهرين جراء اجراءات العزل المفروضة لاحتواء الوباء العالمي.

وتريد المفوضية الأوروبية دفع الدول التي فرضت إجراءات عزل مشددة، الى ان ترفع تدريجياً القيود والتدابير المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وأراد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الإيطالي الجنسية باولو جينتيلوني أن يطمئن على غرار فيستاغر. فوعد خلال مقابلة الأربعاء مع ستّ صحف أوروبية أنه "سيكون لدينا موسم سياحي هذا الصيف، حتى لو أنه سيكون مع تدابير للسلامة وقيود لم تكن موجودة العام الماضي".