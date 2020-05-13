تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليسوتو

أعلنت وزارة الصحة في مملكة ليسوتو الإفريقية الصغيرة، التي بقيت لغاية تاريخ اليوم الأربعاء، الدولة الوحيدة بمنأى عن الوباء الذي اجتاح مختلف أنحاء العالم، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، أن الإصابة تم تسجيلها إثر إجراء 81 فحصاً الأسبوع الماضي على أشخاص قادمين من جنوب إفريقيا والسعودية.

وفرضت سلطات هذه المملكة الجبلية الصغيرة المتداخلة مع جنوب أفريقيا حجرا تاما لمدة ستة أسابيع على سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة، وتم فكه في 6 أيار/مايو.

ورغم تمكن اقتصادها من التعافي، إلا أن حدود ليسوتو بقيت مغلقة حتى إشعار آخر، وفرض رئيس الوزراء توماس تابانيه ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن العامة.

وتم تسجيل أول إصابة بوباء كوفيد-19 في القارة في شباط/فبراير في مصر.

ولا تزال جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في إفريقيا، حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بينها أكثر من 200 حالة وفاة، وفق الحصيلة الرسمية لغاية الآن.