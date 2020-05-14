منظمة الصحة العالمية: كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد

نبّه المديرُ التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، من احتمال عدم اختفاء فيروس كورونا المستجد من العالم، حيث ثمة إمكانية بأن يبقى إلى الأبد بجانب الفيروسات الأخرى التي تفتك بالبشر، محذراً من استحالة التنبؤ بموعد السيطرة على الوباء.

وقال الدكتور مايكل ريان في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء: "ثمّة احتمال بأن لا يزول هذا الفيروس أبداً"، مشيراً إلى أن عدد المصابين بالكورونا في العالم لا زال منخفضاً نسبياً.

ولفت ريان إلى أنه من دون التوصل إلى لقاح ضد الفيروس، فإن العالم بحاجة إلى أعوام من أجل تطوير مناعة لديهم ضد الفيروس، وقال: إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتحول لمرض متوطن في المجتمعات العالمية مثل فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي لم يختف حتى الآن، ولكن تم تطوير علاجات فعالة للسماح للأشخاص للتعايش معه.

قال رايان: إنه لا يزال هناك أمل في أن يتم تطوير لقاح فعال، منوهاً بأن الأمر بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود، ولكن "كل خطوة في هذا الطريق محفوفة بالتحديات"، على حد تعبيره.

ومن جهتها، لفتت عالمة الأوبئة المعدية من منظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيرخوف، إلى وجود بعض الأشخاص "تتملكهم حالة من الشعور باليأس إلى حد ما"، في إشارة إلى الدكتور ريان.

وأشارت فان كيرخوف خلال مداخلة لها في المؤتمر الصحفي ذاته، إلى أنه من الممكن كبح الفيروس حتى من دون تدخلات طبية، وقالت "إن مسار هذا التفشي في أيدينا"، مضيفة: "لقد شاهدنا بلداناً تسيطر على هذا الفيروس. لقد رأينا البلدان تستخدم تدابير الصحة العامة".