دراسة طبية عالمية: عقار هيدروكسي كلوروكين لا يساعد في علاج كوفيد-19 وقد يتسبب بزيادة خطر الوفاة

نشرت مجلة لانسيت الطبية الشهيرة، الجمعة نتائج دراسة موسعة حول نجاعة عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مصابين كوفيد-19 واستنتجت هذه الدراسة بأن العقار لا يساعد في علاج مصابي فيروس كورونا وقد يزيد في معدل الوفيات.

اعتمدت الدراسة التي أشرف عليها مركز بريغام ومستشفى النساء في بوسطن، على بيانات 671 مستشفى في ست قارات مختلفة، عملت على مراقبة تأثيرات عقار هيدروكسي كلوروكين على96 ألف مصاب بالفيروس التاجي بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2019 و 14 أبريل/ نيسان 2020.

وأفادت النتائج عدم نجاعة عقار هيدروكسي كلوروكين والذي روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كاستراتيجية وقائية للوباء، علما بأن نفس العقار يستخدم في مضاد للملاريا والذئبة والتهاب المفاصل المزمن ولكن عندما استخدم في علاج مرضى الفيروس التاجي أدى إلى تأثيرات جانبية إضافية متعلقة بعدم انتظام نبضات القلب.

وقال مؤلفو الدراسة إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان تناول هذا الدواء يقدم أي فائدة لمرضى كورونا، كما أشارت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا الدواء وحده زادت نسبة خطر الموت لديهم 34 ٪ .

وأوصت دائرة الغذاء والأدوية الأمريكية إنه لا يجب استخدام هيدروكسي كلوروكين إلا مع مرضى كورونا في التجارب السريرية لتسببه بمشكلات في القلب.