شاهد: تعقيم كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان تمهيداً لإعادة فتحها

بدأ الفاتيكان عملية واسعة لتعقيم كاتدرائية القديس بطرس تحضيراً لإقامة القداديس بحضور المصلين بعد فترة إغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت مجموعة من العمال يرتدون بدلات واقية ونظارات بتعقيم مذبح الكنيسة الشهيرة، ورش الدرابزينات وتنظيف الأرضية الرخامية بالكامل.

ومن المنتظر أن تُفتح أبواب الكاتدرائية للقداديس والمصلين بدءاً من الإثنين القادم في وجود أجهزة قياس درجات حرارة بكاتدرائيات العاصمة الإيطالية روما المختلفة.

ولم يحدد الفاتيكان بعد موعداً لقيادة البابا فرانسيس قداسه القادم بالكاتدرائية وذلك بعد فترة أقام فيها صلواته خلف جدران مقره ودون حضور مصلين.

وسجل الفاتيكان 12 إصابة بكوفيد-19 دون وقوع وفيات بين صفوف مواطنى الدولة المدينة.