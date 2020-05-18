متطوعون "يتبنون" كبار السن في بوليفيا لمواجهة أزمة كورونا

تلقى المسنون في الأحياء الفقيرة في العاصمة البوليفية لاباز زيارات مفاجئة من أشخاص غرباء، قدموا لهم فيها مساعدات تعينهم على تخطي أزمة تفشي وباء كورونا.

ويساعد المتطوعون كبار السن الفقراء لإعانتهم على مواجهة حالة الإغلاق المفروضة في البلد منذ أواخر شهر مارس لمكافحة تفشي الوباء.

وقد بادر عشرات المتطوعين بإطلاق حملة اسمها "تبني الجدود" يتم من خلالها تقديم يد العون للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاما.

وخلال تقديم المساعدات يعمل المتطوعون على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لحماية المسنين من تلقي العدوى، خاصة وأنهم الشريحة الأكثر تعرضا للمرض.

وسجلت بوليوفيا 169 حالة وفاة وأكثر من أربعة آلاف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.