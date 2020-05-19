روما تدعو السياح الالمان لتمضية إجازات الصيف على أراضيها

دعت الحكومة الإيطالية الألمان إلى المجيء لتمضية إجازاتهم الصيفية على أراضيها وأكدت أنها لم تسجل "لا مبالاة" من قبل برلين خلال الأزمة الصحية رغم الخلافات حول الموازنة. وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لصحيفة "بيلد" الألمانية "ندعوكم لتمضية إجازاتكم في إيطاليا. ندعوكم لزيارة شواطئنا وسواحلنا وبلداتنا الجبلية وتذوق أطباقنا. نحن مستعدون لاستقبالكم بابتسامة". وأضاف "نحن شعب أوروبي واحد".

وأكد أن إيطاليا، في ظل تراجع ملحوظ لعدد الحالات الجديدة، "مستعدة لاستقبال السياح الأوروبيين مع مستوى الأمان الذي يستحقون". وتعتبر إيطاليا الوجهة المفضلة لتمضية إجازة الصيف إلى جانب كرواتيا وإسبانيا. وتابع "من منتصف حزيران/يونيو حتى أيلول/سبتمبر سيكون ممكنا التنقل في كل أراضي إيطاليا بدون أي مشكلة وبكل أمان وحرية".

وقال أيضا "كون مستشفياتنا في غاية الفعالية وكوننا وضعنا نظاما لتعقب الإصابات وكون الفنادق تطبق بروتوكولات صحية واضحة، كلها أمور تلعب دورا". واوضح أنه لن يكون هناك قيود "في الخارج ولن يكون وضع الكمامات إلزاميا لكن من المهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي لكي تكون الشواطىء أقل إكتظاظا".

وتابع "سنبقي مسافة بين المظلات والكراسي على البحر لكن سيتمكن الجميع من التوجه إلى الشاطىء". واعتبر دي مايو أن ألمانيا تضامنت مع إيطاليا رغم الخلافات حول الموازنة خلال أزمة كوفيد-19 بين روما وبرلين. وأضاف "ساعدتنا عدة دول بما فيها ألمانيا ونشعر بالامتنان لذلك. لم أسجل موقفا غير مبال من برلين. على العكس لقد استقبلت ألمانيا مرضانا في أصعب الأوقات".