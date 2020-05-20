السياسة ومن كورونا.. بوتين يطلب من ترامب المساعدة في مواجهة الوباء في روسيا

قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستبدأ في تسليم 200 جهاز تنفس اصطناعي لروسيا بعد ان اتصل الرئيس الروسي فلادمير بوتين بالرئيس دونالد ترامب طالبا منه يد المساعدة حيث تواجه البلاد أزمة صحية عميقة بسبب جائحة كوفيد-19 بعد ان تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، وهو ثاني أعلى عدد في العالم، 300 ألف حالة هذا الأربعاء مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 2837 حالة وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.وتعتبر أجهزة التنفس الاصطناعي حاسمة لإنقاذ الأرواح لأنها توفر تهوية اصطناعية لرئات المرضى المصابين بالتهاب رئوي ناجم عن فيروس كورونا.

وفي تغريدة له قال وزير الخاريجة الروسي سيرغي لافروف " إن الولايات المتحدة سترسل 200 جهاز تنفس اصطناعي مجانا ضمن حزمة مساعدات لروسيا.وأن الدفعة الأولى التي تضم 50 جهازا سيتم شحنها اليوم الأربعاء"

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد طلب المساعدة من الولايات المتحدة وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض إرسال 200 جهاز تنفس صناعي أمريكي الصنع".مضيفا :أن الشركة المصنعة في الولايات المتحدة قامت بتهيئة 50 جهازا اصطناعيا ومن المتوقع أن تتم عملية الشحن في 20 مايو".

أمريكا تساعد حليفاتها

قالت الولايات المتحدة إن إرسال المساعدة الطبية إلى روسيا كان جزءًا من مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها لمساعدة حلفائها العالميين ، وأنها تريد تحسين العلاقات الأمريكية الروسية ، التي توترت في السنوات الأخيرة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 فضلا عن الاتهامات التي تطال روسيا بتدخلها في الانتخابات الأمريكية في 2016 مما ادى بان تفرض عليها عقوبات أنهكت اقتصادها.

تحسين العلاقات الأمريكية الروسية

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية أن " الولايات المتحدة تسعى إلى علاقات أفضل مع روسيا على عدة جبهات" مضيفا " أن باب الحوار يبقى مفتوحاً كما يجب أن نعمل جميعًا معًا للتغلب على هذا التهديد المشترك الذي لا يعرف حدودًا". وأشار المتحدث إلى "أن الولايات المتحدة وروسيا قدمتا مساعدات إنسانية لبعضهما البعض خلال الأزمات السابقة ، وسوف تقومان بذلك دون شك مرة أخرى في المستقبل".

روسيا أرسلت مساعدات طبية إلى أمريكا لمجابهة كورونا رغم العقوبات

يأتي طلب موسكو للحصول على مساعدة طبية بعد أن أرسلت ما أسمته "المساعدة الإنسانية" إلى الولايات المتحدة في أوائل أبريل / نيسان مع تفشي جائحة الفيروس التاجي في نيويورك. حيث استقبلت الولايات المتحدة شحنة معدات طبية وكمامات لمساعدة واشنطن في مكافحة فيروس كورونا.

لكن منتقدين رأوا في هذه المساعدات التي اعتبرت مُفاجئة نظرا للعلاقات المتوترة بين موسكو وواشنطن بسبب اتهامات لروسيا بتدخلها في مصير الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل نحو أربع سنوات، وسيلة تستخدمها موسكو كأداة سياسية ودعائية لفرض نفوذها، وهو ما ينفيه الكرملين بقوة.

منتقدون يصفون المساعدات الروسية باعتبارها أداة سياسية ودعائية

كما قال بعض الديمقراطيين الأمريكيين إن روسيا تريد تخفيف موقف الولايات المتحدة من العقوبات على روسيا . لكن هذا الجدل لم يقف عند هذا الحدّ وحسب بل طال التشكيك في نوعية الإمدادات نفسها.

جهاز التنفس الاصطناعي الروسي أفانتا-إم

فقد بعثت روسيا بشحنة أجهزة تنفس صناعي روسية للولايات المتحدة لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنها لم تكن مطلوبة.وتسلطت الأضواء على جهاز التنفسالاصطناعي الروسي (أفانتا-إم) بعدما تردد أنه تسبب في حرائق بمستشفيات بموسكو وسان بطرسبرج وأودى بحياة العديد من الأشخاص. ودفع ذلك روسيا لتعليق استخدام أجهزة أفانتا-إم التي تم إنتاجها بعد الأول من أبريل نيسان.ووفقا لوسائل إعلام أمريكية وروسية لم يتم استخدامها بعد وستعاد قريبا إلى روسيا.

منظمة الصحة العالمية تحشد الجهود لتوحيد الاستجابة العالمية

وتأتي المساعدة الأمريكية لروسيا في الوقت الذي تحشد فيه منظمة الصحة العالمية الجهود لتوحيد أساليب الاستجابة العالمية للوباء.حي قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء الثلاثاء، "إن التركيز سينصب على مكافحة الجائحة وإنقاذ الأرواح باستخدام كل الأدوات المتاحة".كما تبنت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية، والبالغ عددها 194، قرارا بالإجماع، يدعو إلى "تقييم مستقل" للاستجابة الدولية لجائحة كوفيد 19. وتعهد تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بمواصلة قيادة الحملة العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد .

وبعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة إلى رئيس منظمة الصحة العالمية، مهددا بسحب تمويل الولايات المتحدة بصفة دائمة بشأن تعاملها مع مرض كوفيد-19. وحددت الرسالة مهلة تنتهي بعد فترة 30 يوما تلتزم خلالها المنظمة "بتحسينات ملموسة"، وإلا خاطرت بفقدان ملايين الدولارات وعضوية الولايات المتحدة معا.

أمريكا أرسلت أكثر من 15000 جهازتنفس اصطناعي لأكثر من 50 دولة

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قالت في هذا الصدد " إن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في منظمة الصحة العامة العالمية وقد التزمت بإرسال أكثر من 15000 جهازتنفس اصطناعي لأكثر من 50 دولة ويشمل ذلك بعض حلفائنا الأوروبيين ". مضيفا ""من خلال سخاء الشعب الأمريكي والابتكار في الصناعة الخاصة ، تقدم الولايات المتحدة الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي للمحتاجين في جميع أنحاء العالم."