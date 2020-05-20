محكمة في سنغافورة تصدر حكما بالإعدام عبر خدمة زووم

أصدرت محكمة في سنغافورة حكما بالإعدام على رجل متهم بتجارة المخدرات، في محاكمة جرت جلستها من خلال تقنية زووم للمحادثات عبر الفيديو، ليصبح أول حكم بالإعدام يصدر بمحاكمة عن بعد.

وكان الماليزي بونيثان جيناسان البالغ من العمر 37 عاما قد تلقى الحكم بسبب دوره في إتمام صفقة لتجارة الهيرويين عام 2011، بحسب الوثائق التي استعرضها الادعاء خلال المحاكمة.

متحدث باسم المحكمة العليا في سنغافورة قال إن المحاكمات تجري حاليا من خلال برنامج زووم في محاولة للحفاظ على سلامة المشاركين في الإجراءات القضائية.

وألمح إلى أن جلسة كانت قد عقدت للاستماع للنيابة العامة واتهاماتها لجيناسان عن طريق البرنامج بسبب القيود المفروضة على الحركة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

بينما قال بيتر فرناندو محامي المتهم أن موكله تلقى الحكم من القاضي وأنه سيقدم استئنافا.

ورغم انتقاد جماعات حقوقية لاستخدام تقنية الفيديو في المحاكمات، إلا أن المحامي لم يعترض على استخدامها في مرافعات قضية موكله، كون الجلسة كانت لتلقي الحكم.