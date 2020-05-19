6 إصابات بكورونا بين لاعبين وأعضاء الطواقم الفنية في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء أنه من بين 748 فحصا لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء أطقم فنية لثلاثة أندية مختلفة.

وأضافت الرابطة في بيان أن "اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني للأندية التي جاءت فحوصاتها إيجابية سيخضعون الآن للحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام"، دون الكشف عن أسماء اللاعبين أو الأندية المعنية بالفحوصات الإيجابية.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت يوم أمس الإثنين على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة إعتبارا من اليوم، ووسط إجراءات صحية صارمة وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستقتصر الحصص التدريبية في المرحلة الأولى على 75 دقيقة فقط، ويتعين توزيع اللاعبين على مجموعات تضم كل واحدة 5 لاعبين كحد أقصى.

وتوقف الدوري الإنجليزي في 13 آذار/مارس وليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي، وبات بحاجة الى الفوز في مباراتين من اصل 9 لكي يتوج بطلا للمرة الاولى منذ 30 عاما.