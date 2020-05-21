وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم إلى 325 ألفا و232 شخصاً على الأقلّ منذ ظهر الوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب مصادر رسمية. وتم تسجيل أكثر من أربعة ملايين 943 ألفاً و50 إصابة معلنة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.. وتم إعلان تعافي مليون و827 ألفا و200 من هذه الحالات على الأقل.

ومنذ التعداد الذي أجري قبل 24 ساعة، سجّلت 4.951 وفاة جديدة و94.820 إصابة جديدة بالفيروس. والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، الولايات المتحدة بـ 1404 وفيات جديدة والبرازيل بـ 1179 وبريطانيا بـ 363.