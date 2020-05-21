ترامب متفائل بشأن عقد قمة مجموعة السبع في البيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه متفائل بشأن انعقاد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في البيت الأبيض خلال حزيران/يونيو، رغم القيود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وصرّح ترامب من واشنطن قبل توجهه إلى ولاية ميشيغان "يبدو أن قمة الدول الصناعية السبع الكبرى ستنعقد"، مضيفاً أنّها ستقام "أساسا في البيت الأبيض" حتى وإن تم تنظيم بعض اللقاءات في الإقامة الرئاسية بكامب ديفيد في ولاية ميريلاند.

ويأمل ترامب في أن تعقد القمة بحضور قادة الدول شخصيا، ما سيمثل إشارة إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وذلك بعكس المشهد الذي يمنحه تعطل الأنشطة والذي قد يكلفه غاليا في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنظم في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاءت ردود الفعل الأولية حذرة، إذ عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن مشاركتهما "في حال سمحت الظروف الصحيّة".

من جهته، قال رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو إنه من المهم اعتماد "توصيات المختصين"، في حين بقي موقف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل غامضا.