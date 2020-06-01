ترودو: روسيا لن تكون ضمن مجموعة الدول السبع

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن روسيا لن تكون ضمن مجموعة الدول السبع، وهو أمر لا يتفق فيه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي قال إنه يعتزم استدعاء روسيا.

واشار ترودو إلى أن روسيا تم فصلها عن المجموعة، بعد أن قامت بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية سنة 2014. وأضاف رئيس الوزراء الكندي القول إن روسيا تواصل عدم احترامها للمعايير والقوانين الدولية، وهو السبب الذي سيجعلها خارج مجموعة السبع، وستظل كذلك، على حد تعبيره.

وكان ترامب قال يوم السبت إنه سيؤجل اجتماع مجموعة دول السبع، الذي كان سيعقده هذا الشهر في البيت الابيض (رغم تفشي جائحة كوفيد-19)، إلى غاية الخريف المقبل، وقال ترامب إنه يعتزم دعوة روسيا واستراليا وكوريا الجنوبية والهند، بغرض توسيع المجموعة.

والدول الأعضاء في المجموعة هي: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتتعاقب الدول الأعضاء على رئاسة المجموعة سنويا. وكان ترامب دعا مرارا إلى توسيع المجموعة لتشمل روسيا، وهو ما أثار معارضة بعض الأعضاء.

وكان مجلس النواب الأمريكي مرر قرارا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يدعم طرد روسيا من التجمع السنوي. وكانت روسيا انضمت إلى المجموعة التي تشمل أكثر اقتصادات العالم تقدما منذ 1997، ولكن انضمامها علق سنة 2014، إثر اجتياح روسيا لأوكرانيا وضمها لشبه جزيرة القرم.