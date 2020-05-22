Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تركيا

أغنية "بيلا تشاو" المناوئة للنازية تصدح بها أبواق مساجد في إزمير التركية

محادثة
بقلم:  يورونيوز
سفينة تنقل ركابا وفي الخلفيةمسجد في اسطنبول - 2020/04/11
سفينة تنقل ركابا وفي الخلفيةمسجد في اسطنبول - 2020/04/11   -   حقوق النشر  امرا غوريل/أ ب
حجم النص Aa Aa

فتحت السلطات التركية تحقيقا، بعد أن قام مجهولون بقرصنة نظام الآذان للصلاة في مساجد مدينة إزمير، ليبثوا الأغنية الثورية الإيطالية "بيلا تشاو" من عديد مآذن مساجد في المدينة.

وتم بث الأغنية في وقت آذان الظهر، في شهر رمضان، وقام مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة نشر شريط مصور للحادث عديد المرات على موقع تويتر.

من جانبها أكدت إدارة الشؤون المحلية الدينية الحادث، في بيان نشرته مساء يوم الاربعاء على حسابها في موقع تويتر، قائلة إن مجهولين تعمدوا قرصنة نظام الآذان المبرمج، وأعلنت الإذارة فتح تحقيق داخلي كما تقدمت بشكوى إلى الشرطة.

وتعد إزمير وهي ثالث أكبر مدينة تركية، معقلا لأبرز حزب معارض هو حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه باني تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.