أغنية "بيلا تشاو" المناوئة للنازية تصدح بها أبواق مساجد في إزمير التركية

فتحت السلطات التركية تحقيقا، بعد أن قام مجهولون بقرصنة نظام الآذان للصلاة في مساجد مدينة إزمير، ليبثوا الأغنية الثورية الإيطالية "بيلا تشاو" من عديد مآذن مساجد في المدينة.

وتم بث الأغنية في وقت آذان الظهر، في شهر رمضان، وقام مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة نشر شريط مصور للحادث عديد المرات على موقع تويتر.

من جانبها أكدت إدارة الشؤون المحلية الدينية الحادث، في بيان نشرته مساء يوم الاربعاء على حسابها في موقع تويتر، قائلة إن مجهولين تعمدوا قرصنة نظام الآذان المبرمج، وأعلنت الإذارة فتح تحقيق داخلي كما تقدمت بشكوى إلى الشرطة.

وتعد إزمير وهي ثالث أكبر مدينة تركية، معقلا لأبرز حزب معارض هو حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه باني تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.