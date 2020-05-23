فيروس كورونا: ما مدى سلامة الوجبات الجاهزة والقادمة عبر خدمات التوصيل؟

تزيد التساؤلات حول مدى سلامة تناول وشراء وجبات جاهزة من المطاعم حول العالم، خصوصاً وأن كورونا لم يتلاشَ بشكل كلّي بعد. في معظم دول العالم إذاً بدأنا نشهد عودة تدريجية للحياة كما عرفناه قبل كوفيد-19 ولكن هل شراء الأكل الجاهز مضمون؟ وهل هناك إمكانية لانتقال العدوى عبر بيتزا تشتريها من المطعم بالقرب منك؟

لجأت مطاعم كثيرة إلى التكيف مع المستجدات، التي فرضها وباء كورونا، والتحول إلى مطاعم طلبات خارجية. ويرى البعض أن الانتفاع من خدمة التوصيل للمنازل يجعل الأمر أقلّ خطورة من ارتياد الأسواق والاختلاط بالناس، لكن هناك خطر كبير يكمن في احتمال انتقال العدوى عبر سطح الطبق المغلّف الذي يحتوي على الطعام، أو عبر الشخص الذي يقوم بالتوصيل.

هل يجب أن آكل بيدي؟

تفترح البروفيسور سالي بلومفيلد، من كلية علوم الصحة بلندن، أنّه للتقليل من فرصة انتقال العدوى عبر الأطعمة المغلفة يمكن للشخص أن يقوم بتفريغ ما بداخلها من طعام في صحن نظيف، والتخلص من غلاف المطعم في سلة المهملات، ثمّ يقوم بغسل يديه جيدا قبل الأكل. وتضيف "تستطيع إفراغ الطعام من صندوق المطعم بملعقة واستخدم سكينا وشوكة للأكل، لكن إيّاك أن تأكل بيديك".

وفي ظل الظروف الراهنة يُفضل أن يكون الطعام المطلوب ساخنا وطازجا ومطهي بطريقة احترافية وصحية. لقد شددت وكالة المعايير الغذائية أن الخطر الكامن في الطعام ليس كبيرا وأنه لا مبرر لاجتناب تناول الأطعمة الجاهزة إذا تم إعدادها وتناولها بشكل صحّي ومناسب.

تضيف الباحثة بلومفيلد أنه على سبيل الاحتياط، يستطيع أي شخص طلب من المطعم بيتزا، أن يُدخلها إلى فرن الميكروويف مدة دقيقتين، وذلك للاطمئنان فقط.

وترى الباحثة بلومفيلد أنه في ظل عدم وجود أمان تام من المخاطر التي قد يتعرّض لها الشخص الذي اختار وجبات التوصيل، لأن عملية تعبئة وتغليف الأطعمة بأيدي أشخاص آخرين تبعث على القلق، فإنّه ينصح بالمزيد من الحذر.

ما مدى سلامة توصيل الأغراض من السوبر ماركت؟

تقول بلومفيلد "لابد من مرور 72 ساعة قبل استخدام الأطعمة المعبأة، التي تم توصيلها من السوبر ماركت، أو رشّها أو مسحها بمعقّمات. أما بالنسبة للأطعمة الطازجة غير المغلفة، والتي تناقلتها الأيدي، فلابد من غسلها جيدا تحت ماء جارٍ قبل تركها تجفّ.

وتقترح الباحثة تركُ لافتة على باب البيت يطلب فيها من مندوب خدمة التوصيل أن يقرع الجرس أوّلا ثمّ يتراجع خطوات إلى الوراء، على نحو يسمح بالتقاط الطعام أو الأغراض بشكل آمن دون الاقتراب من أحد.

وتوضّح أليسون سينكلير، خبيرة الفيروسات في جامعة ساسكس أن "خطر الانتفاع من خدمة التوصيل للمنازل يقلّ عن خطر قيام صديق أو متطوع شراء الأغراض أو الخضروات". وينصح بعض الخبراء بعدم استخدام الحقائب البلاستيكية لأكثر من مرة واحدة في ظل انتشار هذا الوباء العالمي.