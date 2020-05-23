شاهد: موريتانيا والصومال ولا ثالث لهما يحتفلان السبت بعيد الفطر

أعلنت الصومال أن السبت أول أيام عيد الفطر، لتشارك موريتانيا وهما الدولتان الوحيدتان اللتان تحتفلان بالعيد في العالم العربي، بعد إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الصومال بعد منتصف الليل حلول أول أيام عيد الفطر.

وأسفرت سنوات من الفقر والصراع في الصومال على البنية التحتية خصوصا في مقدرتها التعامل مع أزمات صحية مثل تفشي الفيروس التاجي. ويقول ضاهر عبد القادر ديرير الذي احتفل بالعيد في مقديشيو: " المجتمع لم يعد ينتبه. لقد صلينا معًا من دون أقنعة، لأننا واثقون من أن الله سيحمينا، قلة من الناس يتوخون الحذر أقل من 10 في المئة، من الجيد أن يكون الناس حذرين".

كما واجهت الصومال الأسبوع الماضي، فيضانات أثرت على نحو مليون شخص خصوصا في وسط الصومال، كما شردت نحو 400 ألف شخص، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من احتمال تفشي الأمراض بسبب الازدحام حيث يبحث النازحون عن مأوى مؤقت.

ويقول هاشم جعفر الدرعية: "على الرغم من الفيروس التاجي والفيضانات في البلاد، يولي الصوماليون اهتماماً أقل بالرسائل المتعلقة بالصحة من وزارة الصحة".