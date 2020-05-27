شاهد: مهرّجون ينشرون البهجة بين الأطفال في شوارع العاصمة الجزائرية في ظل الإغلاق يوم العيد

قامت فرقة متطوعة من المهرجين بمهرجانات جابت الشوارع في العاصمة الجزائرية،الجزائر بهدف نشر الفرح والسعادة بين الأطفال والعائلات الذين يخضعون لإجراءات الإغلاق المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا.

وتفاعلت العائلات من الشرفات مع الفرقة وهتفت للمهرجين وهم يغنون ويرقصون في الشوارع.

وقال أحد المهرجين: "آمل أن يبقى الأطفال بأمان في المنزل، لقد جئنا إلى هنا بمناسبة عيد الفطر المبارك لجلب الفرح والسعادة للأطفال والعائلات الذين يخضعون لإجراءات الإغلاق الضرورية وآمل أن ينتهي هذا الوباء قريبا" وقال آخر يرتدي أزياء تنكرية متقمصا دور تشارلي تشابلن: "نشعر أننا محظوظون جدًا لكوننا هنا مع الأطفال والعائلات، كما ذهبنا إلى المستشفى والتقينا بأطفال من ولايات مختلفة مثل الأغواط ومسيلة والجلفة ووهران".

ولاقت هذه الخطوة استحسان الأطفال والآباء على حد سواء، حيث قال أحد الأطفل: "نشكرهم على هذه المبادرة الطيبة وأتمنى لكم عيداً سعيداً"

كانت هذه المبادرة بمثابة نسمة من الهواء المنعش للعائلات وأطفالهم الذين ظلوا تحت الإغلاق منذ قرابة ثلاثة أشهر.