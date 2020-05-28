تاجر أعمال فنية يهب متحف "ريكميوزيم" لوحة تكريما لضحايا كوفيد-19

أعلن متحف "ريكميوزيم" في أمستردام الأربعاء أنه سيعرض منذ إعادة فتح أبوابه الإثنين عملا جديدا في مجموعتها وهي لوحة من القرن السادس عشر للفنان الفلمنكي سبرانغر وهبها تاجر أعمال فنية تكريما لضحايا فيروس كورونا المستجد. وأشار المتحف في بيان إلى أنه تلقى "لوحة استثنائية لبرتولوميوس سبراغنر من جانب تاجر الأعمال الفنية وهاوي الجمع بوب هابولت".

وكان سبراغنر الرسام والنحات الفلمنكي أحد أبرز ممثلي تيار النهجية الشمالية للفنون البصرية في شمال جبال الألب في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وستعرض لوحته الزيتية بعنوان "المسيح المائت محمولا من الملائكة" والتي أنجزها بحدود سنة 1587، اعتبارا من الاثنين تاريخ إعادة فتح المتحف في أمستردام الذي بقي مغلقا منذ منتصف آذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19.

وقال بوب هابولت في تصريحات أوردها البيان "فيروس كورونا أصابني خصوصا على الصعيد العاطفي. لقد دفعني إلى التفكير. كيف يمكنني المساهمة؟ كيف أتذكر هذه الفترة؟" وأضاف "قررت أن أهب هذا العمل الاستثنائي لبرتولوميوس سبرانغر لمتحف ريكميوزيم". ولفت إلى أن هذه الهبة "بادرة تكريمية لضحايا الوباء ولكنها أيضا نموذج يحتذى به ليقوم الجميع ببادرة حسنة للمتاحف".