وكالة دولية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو 8 مرات الحدّ المسموح به

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يفوق بثماني مرات الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 وانسحبت منه إدارة ترامب.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة اليوم، ويشرح نشاط طهران النووي، وهو نشاط قالت إيران إنها ستعزّزه منذ أيار/مايو 2019 بعد انسحاب الأميركيين.

ويذكر التقرير كذلك أن الخبراء الدوليين يقولون إن طهران تمتلك 1571 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب فيما يسمح الاتفاق النووي لها بامتلاك نحو 200 كيلوغرام فقط.

كما يشير التقرير إلى أن السلطات في الجمهورية الإسلامية لا تزال ترفض قيام المفتشين الدوليين بجولة في منشأتين نوويتين تحوم شكوك حول النشاطات فيهما.