منتجع للأثرياء في البرتغال يصنع "الكمامات" لتلبية حاجيات سكانه

بدأ كاسكايس وهو منتجع للأثرياء يقع على شاطئ البحر قرب لشبونة، الجمعة إنتاج أقنعة واقية خاصة به لمكافحة فيروس كورونا المستجد لتلبية حاجة سكانه البالغ عددهم حوالى 214 ألف نسمة.

وقال رئيس البلدية كارلوس كاريراس إن البلدية تأمل في أن تكون قادرة على ضمان "حماية مواطنيها على الأمد الطويل".

وقد اشترت البلدية آلتين من الصين لتصنيع حوالى خمسة ملايين قناع.

وستتوافر الأقنعة التي ستباع في مجموعات من أربعة أقنعة في مقابل يورو واحد لدى أكثر من 400 موزع في هذه المدينة الواقعة في غرب لشبونة.

وأوضح رئيس البلدية "بالنسبة إلى السكان الأكثر فقرا، ستكون هذه الأقنعة مجانية"، موضحا أنها "ستكون مجانية أيضا لمستخدمي وسائل النقل العام" حيث أصبح وضع القناع إلزاميا.

عامل في مصنع الكمامات PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP or licensors

وقد أطلقت البلدية في وقت سابق مبادرة فريدة من نوعها في البرتغال تتمثل في تقديم اختبارات مجانية لكوفيد-19 لجميع سكانها.

وتعتمد مدينة كاسكايس التي تشكل السياحة فيها عمودها الفقري على استعادة ثقة السياح الأجانب من أجل إنعاش اقتصاد المنطقة.

وسجلت البرتغال التي لم تتضرر بشدة من وباء كوفيد-19 مثل الدول الأوروبية الأخرى، حوالى 34 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و1465 وفاة وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.