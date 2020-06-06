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ليبيا

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قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تطلق عملية لاستعادة سرت

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
صورة أرشيفية لقوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية
صورة أرشيفية لقوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية   -   حقوق النشر  أ ب
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أطلقت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت عملية لاستعادة مدينة سرت من القوات الموالية للمشير خلفية حفتر، وذلك في أعقاب تسجيلها سلسلة انتصارات عسكرية، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو.

وقال قنونو في بيان صحافي "صدرت التعليمات لقواتنا ببدء الهجوم والتقدم والضرب بقوة كل بؤر المتمردين في سرت، حيث نفذ سلاح الجو 5 ضربات جوية في محيطها، استهدفت آليات مسلحة لميليشيات حفتر الإرهابية والمرتزقة".

ويأتي تصريح قنونو بعد أيام من إعلان حكومة الوفاق تمكنها من بسط السيطرة الكاملة على العاصمة طرابلس وذلك بعد نحو عام من محاولات قوات حفتر الولوج إليها.

وشن حفتر، الذي تسانده كل من روسيا ومصر والإمارات، عمليته العسكرية في أبريل - نيسان من العام الماضي وتمكنت قواته من التقدم نحو طرابلس قبل أن يؤدي الدخول التركي العسكري إلى قلب دفّة المعركة لصالح حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.