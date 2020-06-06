شاهد: إندونيسيا تعيد فتح المساجد في ظلّ تدابير وقائية صارمة

تمكن المصلون أمس من إقامة أول صلاة جماعية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد أن قامت السلطات بإعادة فتح المساجد شرط أن تستقبل نصف طاقتها من المصلين.

وكانت إندونيسيا كغيرها من الدول المسلمة الأخرى قد أغلقت مساجدها منذ أكثر من شهرين (9 أسابيع) كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكد ريزمال، الذي جاء للصلاة في مسجد "التين" بجاكرتا: "اليوم يبدو الأمر استثنائياً حيث يمكننا تلبية دعوة الله لأداء صلاة الجمعة في المسجد".

وقام القيّمون على المسجد بتطهير مدخل المسجد بمواد مطهرة وفحص درجة حرارة المصلين قبل دخولهم لأداء الصلاة.

كما تمّ تكليف الشرطة بمراقبة مدى احترام المصلين لمسافة الأمان والتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه الواقية. وطًلب من كل مصلّ إحضار سجادة صلاة خاصة به، مع تخصيص متر على الأقل بين كل مصلّ.

وسجلت إندونيسيا 28.818 إصابة بفيروس كورونا و1.721 وفاة، ولكن يُعتقد أن عدد الإصابات أعلى بكثير لأن العديد من الأشخاص لم يخضعوا لاختبار الفحص.

كما تشير الدراسات إلى أن الأشخاص يمكن أن يصابوا بالفيروس دون الشعور بالمرض.

وأكد الرئيس جوكو ويدودو أن إدارته ترغب في عودة الاقتصاد الإندونيسي إلى مساره الصحيح، موضحا أن بلاده اصبحت في مأمن من الفيروس التاجي.

وقامت الحكومة الإندونسية بعملية بنشر حوالي 340 ألف عنصر من أفراد الأمن لفرض القواعد الصحية حيث من المقرر أن ترفع البلاد القيود الصحية تدريجيا بحلول نهاية يوليو-تموز المقبل.