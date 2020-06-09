رئيس تنزانيا يشيد بعدم ارتداء المواطنين للكمامات ويقول إن الله قضى على كورونا

قال الرئيس التنزاني جون ماغوفولي في قداس أقيم في الكنيسة يوم الأحد "لقد تمّ القضاء على كورونا في بلادنا بسبب سلطات الله"، وأشاد الرئيس بالأشخاص لعدم ارتداء الكمامات وسط هتافات المؤمنين. وحذر الرئيس من أن الكمامات التي لم توافق عليها الحكومة قد تتسبب في الإصابة بالفيروس.

وظل عدد حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في تنزانيا عالقا عند 509 لمدة ستة أسابيع، وهو ما أدى إلى انتشار القلق في صفوف مسؤولي الصحة والمعارضة التنزانية وبعض الدول المجاورة من استمرار ارتفاع حالات الإصابة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. وقدرت المعارضة عدد الإصابات بعشرات الآلاف.

وفي حين تمّت الإشادة بجهود العديد من الدول الإفريقية لاستجابتها للفيروس. ويعتقد الرئيس التنزاني جون ماغوفولي أن وباء "كوفيد-19" مبالغ فيه إلى حد كبير ويتمّ استغلاله من قبل قوات مجهولة لتخريب الاقتصاد.

وقد استجوب الرئيس مسؤولي الصحة، وتوصل به الأمر إلى إقالة البعض منهم وقد رفض تقييد حركة الناس، وادعى أن نجله قد تعافى من فيروس كورونا بمجرد تناوله لخليط من الزنجبيل وعصير الليمون.