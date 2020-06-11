شاهد: العثور على عمل لبانكسي في إيطاليا سُرق العام الماضي في باريس

عثر على عمل أنجزه فنان الشارع البريطاني بانكسي تكريماً لضحايا هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس وسُرق سنة 2019 من قاعة "باتاكلان" للحفلات، خلال عملية أمنية في وسط إيطاليا، على ما أفادت الشرطة الإيطالية الأربعاء.

وقال ضابط في شرطة تيرامو الإيطالية لوكالة فرانس برس "لقد استرجعنا الباب المسروق من قاعة باتاكلان وعليه عمل لبانكسي يمثل فتاة صغيرة حزينة".

وأوضح هذا المسؤول أن العملية نفذت بطلب من الشرطة الفرنسية وبحضور شرطيين فرنسيين.

وكان هذا العمل المنسوب لفنان الشارع البريطاني الأشهر بانكسي قد رُسم على باب خلفي في قاعة "باتاكلان" في باريس تحية للضحايا الـ90 الذين سقطوا فيها في هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وسُرق العمل مع الباب الذي رسم عليه في كانون الثاني/يناير 2019.

وعٌثر على الباب المسروق في مزرعة ريفية في أبروتسو، على ما أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" نقلاً عن مدعي عام أكويلا.

ولفتت الصحيفة إلى أن العملية حصلت بموجب أمر تفتيش صادر عن النيابة العامة وبفضل "التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام بالتعاون مع الشرطة والقضاء في فرنسا".

ويظهر العمل فتاة صغيرة بوجه حزين على أحد مخارج الطوارئ في قاعة "باتاكلان" في الممر الذي استخدمه متفرجون كثر لمحاولة الهروب أثناء الهجوم الذي شهدته القاعة خلال حفلة لفرقة "إيغلز أوف ديث ميتال".