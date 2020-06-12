محكمة ألمانية تصدر قرارها بشأن خضوع الوافدون إلى البلاد تلقائيا إلى الحجر الصحي

قضت محكمة في العاصمة الألمانية برلين بعدم إجبار المسافرين الوافدين من خارج أوروبا إلى الخضوع تلقائيا إلى الحجر الصحي عند الوصول إلى برلين، ما لم تكن هناك أسباب قوية تشير إلى إمكانية إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وتنص القيود التي تمّ اعتمادها في ولاية برلين بخصوص جائحة كورونا بأنه يتوجب على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو بريطانيا عزل أنفسهم لمدة أسبوعين بعد وصولهم إلى برلين.

لكن المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية أكدت الخميس أن مثل هذه القاعدة الشاملة لا يمكن الدفاع عنها، على الرغم من أن الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم بـ "كوفيد-19" لا زالوا يخضعون لأوامر الحجر الصحي. من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده سترفع تحذيرها من السفر إلى 29 دولة أوروبية في الـ 15 يونيو-حزيران.

وسيتم رفع التحذيرات الخاصة باسبانيا والنرويج في وقت لاحق بسبب قيود دخول تلك البلدان، كما أن السفر إلى السويد غير محبذ حاليا نظرا لارتفاع معدل الإصابة هناك.