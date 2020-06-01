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مصر

مصر تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بسبب كورونا

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بقلم:  يورونيوز
سيدة مصرية تبكي بعد وفاة صديقتها جراء كورونا
سيدة مصرية تبكي بعد وفاة صديقتها جراء كورونا   -   حقوق النشر  Nariman El-Mofty/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 46 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تسجيل 34 وفاة يوم السبت. وأوضحت الوزارة تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة بالفيروس بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي تجريها المصالح الصحية في البلاد.

وشهدت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، زيادة في عدد المصابين بالفيروس التاجي الأسبوع الماضي، ووفقا للإحصاءات، فقد سجلت مصر أعلى نسبة وفيات بسبب "كوفيد-19" في العالم العربي، والثالثة في منطقة الشرق الأوسط بعد إيران وتركيا.

ورفعت أرقام يوم الأحد عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 24.985 حالة مؤكدة و 959 حالة وفاة. وأوضحت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء إلى 6810 حالة. وخرج 344 مصابا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.