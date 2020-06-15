كاسياس ينسحب من السباق نحو رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

تخلى حارس المرمى السابق لمنتخب إسبانيا وبطل العالم عام 2010 إيكر كاسياس، عن فكرة ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني للعبة، بسبب الوضع الذي ولّده وباء كوفيد-19 في بلاده.

ونشر كاسياس البالغ من العمر39 عاما رسالة على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها: "أود أن أعلن أنني قررت عدم الترشح للانتخابات المقبلة المزمع اجراؤها في الاتحاد".

وبرر بطل العالم لعام 2010 انسحابه بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي الاستثنائي في إسبانيا، ما يعني أن الانتخابات تأتي في المرتبة الثانية.

وأضاف كاسياس قائلا: "في المجالات الرياضية والاتحادية، نحتاج للتركيز على كيفية مساعدة اللاعبين والأندية والمسابقات، والانتخابات لن تؤدي الا لإجبارنا على تركيز جهودنا على شيء ليس ضروريا اليوم".

ويأتي إعلان حارس مرمى ريال مدريد السابق (1999-2015)، والحالي لنادي بورتو البرتغالي، ليفتح الطريق أمام رئيس الاتحاد الحالي لويس روبياليس، لإعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في 17 آب/أغسطس.

وكان روبياليس قد أعلن الأربعاء أن الانتخابات ستجرى في 17 آب/أغسطس القادم، وفي حال عدم سماح المجلس الرياضي الأعلى الإسباني، بإجرائها في التاريخ المحدد، فإن التصويت سيتم في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، علما أن هذه الانتخابات كانت مقررة أصلا في النصف الثاني من عام 2020.

وتعرّض كاسياس لأزمة قلبية في أيار/مايو 2019، لكنه لم يعلن رسميا إن كان سيعلّق قفازاته أم لا، علما أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ ذلك الحين.