برشلونة يخسر الهولندي دي يونغ عدة أسابيع

سيفتقد برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني في كرة القدم آخر موسمين، لاعب وسطه الهولندي الشاب فرنكي دي يونغ عدة أسابيع، بعد تعرضه لتمزق في ربلة ساقه.

ويأتي خبر إبعاد دي يونغ عن الملاعب بعدما تعادل برشلونة سلبياً مع إشبيلية.

وأشار النادي الكتالوني اليوم، الأحد، في بيان "من خلال المتابعة الطبية للاعب الفريق الأول فرنكي دي يونغ، تم تشخيص تمزق في العضلة النعلية للساق اليمنى. سيحدّد تطوّر الإصابة توافر اللاعب".

وبحسب عدة صحف إسبانية، سيغيب الدولي دي يونغ عدة أسابيع عن الملاعب.

وانتقل دي يونغ (23 عاماً) من أياكس أمستردام الهولندي إلى برشلونة الصيف الماضي مقابل 75 مليون يورو. وغاب عن مباراة إشبيلية بسبب "الإجهاد في ربلة ساقه اليمنى، والتي تبين الأحد أنها إصابة قوية.

وعاد الدوري الإسباني في 11 حزيران/يونيو بعد توقف نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. وخاض دي يونغ 38 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها 27 في الليغا (24 أساسياً) سجل فيها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

ولم يغِب اللاعب الأساسي في صفوف برشلونة سوى في ثلاث مباريات تحت إشراف المدرب السابق إرنستو فالفيردي والحالي كيكي سيتيين. ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي يمكنه اللحاق به مساء اليوم بحال فوزه على مضيفه ريال سوسييداد.