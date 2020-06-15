إيران تهدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرد على إجراءاتها حول الملف النووي

اجتمع أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين لمناقشة عدد كبير من القضايا بما في ذلك برنامج إيران النووي.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين إن إيران يجب أن تتيح للمفتشين الوصول إلى المواقع التي يعتقد أن البلاد قد خزنت أو استخدمت فيها مواد نووية غير معلنة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماريانو غروسي للصحفيين بعد اجتماع لمجلس إدارة الوكالة في فيينا إنه قدم قضيته مع "السلطات الإيرانية على مستويات أعلى".

وأضاف "هناك مجالات حيث تعاوننا مستمر وهناك هذه القضية حيث من الواضح تماما أننا في خلاف."

وكان قد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إنه "إذا اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غير بناء بشأن إيران فمن المحتمل أن ترد إيران"، مهدداً الوكالة بما وصفه بـ "رد متقابل".

ولم يوضح عباس موسوي خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، طبيعة الرد الإيراني، لكنه قال إن أعضاء الوكالة "سيخمنون ماذا سيكون القرار".

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن مطالبة إسرائيل هي أساس الادعاءات ضد إيران.

وأضاف أن الوثائق التي ادعى المسؤولون الإسرائيليون أنهم حصلوا عليها من خلال التجسس قديمة ولا قيمة لها.

وحذر موسوي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "رد فعل نسبي" إذا تم اتخاذ قرار ضد إيران في اجتماع يوم الاثنين.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن إيران واصلت زيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب وظلت تنتهك اتفاقها مع القوى العالمية.

وأثارت مخاوف بشأن الوصول إلى موقعين من ثلاثة مواقع حددتها في مارس / آذار كأماكن يحتمل أن تخزن فيها إيران و / أو تستخدم مواد نووية غير معلنة أو تقوم بأنشطة ذات صلة بالطاقة النووية دون إعلانها للمراقبين الدوليين.

وعد الاتفاق النووي الإيراني بإيران بحوافز اقتصادية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة من جانب واحد في 2018 ، قائلاً إنها بحاجة إلى إعادة التفاوض عليها.

وعلّق موسوي أيضًا على احتجاجات قرب السفارة الإيرانية في أفغانستان ودول أخرى بشأن معاملة إيران مهاجريها ولاجئيها.

وقال "لقد كانوا مجرد حفنة من الناس وحذرنا السفير الأفغاني في طهران من أن مثل هذه الأفعال والإهانات والمخالفات أمر لا يطاق".