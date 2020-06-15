شاهد: "مسيرة فخر المثليين" تندد بالعنصرية في لوس أنجلس

تستمر المظاهرات المناهضة للعنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة منذ موت جورج فلويد، وتجمع آلاف المتظاهرين في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا يوم الأحد.

وعبرت بعض الأقليات كالسود المثليين عن آرائهم حول العدالة الاجتماعية والمعاملة العادلة، فقد رسم المتظاهرون شعار "حياة كل أسود مهمة" بألوان قوس قزح على امتداد شارع هوليوود تعبيرا عن تضامنهم مع عائلات الضحايا.

تأتي هذه المظاهرة بعد يوم من مقتل أمريكي أسود آخر يبلغ من العمر 27 عاما على يد شرطي في ولاية جورجيا الأمريكية، فيما تشهد الولايات المتحدة وبلدان أخرى منذ أسابيع تظاهرات ضد عنف الشرطة وضد العنصرية خصوصا بعد وفاة جورج فلويد الأمريكي، اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس بشمال الولايات المتحدة.