شاهد: صور صادمة للحظة توقيف وقتل أمريكي أسود على يد رجال شرطة بيض في مدينة أتلانتا

آثارت مقاطع فيديو لكاميرات شرطة أتلانتا الأمريكية، تظهر عملية توقيف ريشارد بروكس الرجل الأسود الذي توفي خلال العملية التي قام بها رجال شرطة بيض جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهر الفيديو عملية التوقيف التي تحولت إلى صراع انتهي بمقتل رايشارد بروكس برصاصة مميتة في ظهره، في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية السبت.

ويعتبر بروكس، البالغ من العمر 27 عاما، وهو أب لأربعة أطفال، الحالة رقم 48 لإطلاق رجال الشرطة النار على مشتبهين ببشرة سوداء، راح ضحيتها 15 قتيلا لهذا العام وفقا لجي بي آي وصحيفة أتلانتا.

وأثار مقتل جورج فلويد اختناقاً على يد شرطي أبيض، موجة من الاحتجاجات على الصعيد الأمريكي والعالمي بشأن وحشية الشرطة والعنصرية تجاه الأقليات.