شركات طيران تمنع الكحول على متن طائراتها للحد من انتشار كورونا

ربما تكون مبيعات المشروبات الكحولية ازدهرت خلال فترة الحجر الصحي التي فرضت بسب جائحة كوفيد-19، إلا أن عودتنا إلى السفر على متن الطائرات سيمثل تجربة أكثر اتزانا.

وفي محاولة لمواجهة انتشار الفيروس، علقت شركات طيران خدمات تقديمها المشروبات الكحولية كليا أو جزئيا على متن طائراتها، ومن بين تلك الشركات "إيزي جيت"، و"كي. أل. أم". في أوروبا، وخطوط دلتا الجوية والخطوط الأمريكية الجوية في الولايات المتحدة، وخطوط فيرجين الأسترالية في آسيا.

ويعد هذا الإجراء جزءا من مراجعة واسعة لخدمة الطعام والشراب لتقليص حجم التفاعل بين أفراد الطاقم من جهة والمسافرين من جهة أخرى، بما يضمن رحلة أكثر أمانا، إلى جانب إلزام جميع المسافرين على وضع أقنعة الوجه خلال الرحلات الجوية في أنحاء العالم. وقد حصرت العديد من شركات الطيران خيارات المشروبات في تقديم الماء فقط.

الإجراءات على متن خطوط أوروبية

في أوروبا استأنفت شركة طيران إيزي جيت منخفضة الكلفة رحلاتها الداخلية، في المملكة المتحدة وفرنسا قبل يوم أمس. وبينما سيكون بإمكان المسافرين إحضار الطعام والمشروبات غير الكحولية على متن الطائرات، ستكون المياه هي الشيء الوحيد الذي يمكن طلبه من الطاقم. وسوف يستأنف تقديم خدمة الطعام خلال الأشهر المقبلة.

من جانبها ستقدم فيرجين أتلانتيك حاويات صحية فيها القناع والمناديل المعقمة والسائل المطهر، وستحذف الكحول مؤقتا من الطائرة. وبالنسبة لشركة "كي. أل. أم" في هولندا فقد علقت مبيعات المشروبات الكحولية والمشروبات الساخنة، ولكن بإمكان المسافر طلب مزيد من المياه والمشروبات الغازية، ولن يتم تقديم خدمة الأكل الساخن، إلا على الرحلات التي تزيد مدتها عن تسع ساعات.

وفيما يخص شركة الخطوط البريطانية فقد علقت بدورها خدمة تقديم المشروبات الكحولية لعملائها من المسافرين الأوروبيين فقط، الذين يمكنهم في المقابل الحصول على مشروبات مجانية إلى جانب الماء، وتبقى خدمة تقديم وجبات الأكل للأطفال غير متوفرة مؤقتا.

أما شركة ريان آير الايرلندية فقد واصلت رحلات المحدودة ، واختارت بأن تكون الوجبات الغذائية جاهزة وأن يتم طلبها بالضرورة قبل انطلاق الرحلة، وخدمة تقديم الكحول لم يتم تعليقها، واختارت الشركة إلغاء تقديم المشروبات الساخنة بدلا من ذلك، كامل الشهر المقبل.

التدابير في أمريكا وآسيا

وفي الولايات المتحدة لا تقدم خطوط دلتا الجوية الكحول طيلة الرحلات الداخلية أو في الأمريكيتين، بينما يمكن الحصول على النبيذ والجعة والمشروبات الروحية خلال الرحلات الدولية الأخرى.

وعلى متن الخطوط الأمريكية، اقتصرت الشركة على تقديم خدمة الأكل والشراب في المقصورة الرئيسية بحسب طول الرحلة والوجهة المقصودة، وتقديم الكحول هو فقط للحفاظ على الرحلات الطويلة وركاب الدرجة الأولى.

وفي آسيا أبقت شركة "كاتي باسيفيك" حاملة علم هونغ كونغ على تقديم خدمة الكحول على متن الرحلة، ولكن الشرب ما قبل الوجبة تم تعليقه مؤقتا.

أما خطوط فيرجين الأسترالية فإنها تقدم إلى الركاب المياه والوجبات الخفيفة مجانا، لذلك ينصح كل مسافر هذا الصيف بأن يبقي على قناع الوجه في حال عدم تناول الطعام أو الشرب، وأن يكون سعيدا، لأنه يتجنب الجفاف المرتبط باستهلاك الكحول، التي تتسبب إلى حد كبير في اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.