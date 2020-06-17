غرامة بقيمة 500 يورو لرجل أطلق ريحاً بجانب عناصر شرطة فيينا

غرّمت الشرطة النمساوية رجلاً 500 يورو لإطلاقه ريحاً بصوت مرتفع، بعدما أوقفه شرطيون في وقت سابق من هذا الشهر للتحقق من هويته. ودافعت الشرطة عن قرارها فرض الغرامة، قائلة إنه تعمّد إطلاق الريح بعدما رفع مؤخرته عن المقعد حيث كان يجلس.

واشتكى المتهم مما وصفه بالغرامة غير المبررة، عندما قدم نسخته من الرواية التي حصلت في 5 حزيران/يونيو، لموقع "أو 24" الإخباري.

ورداً على تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي التي أعقبت ذلك، بررت الشرطة في العاصمة النمساوية رد فعلها على "تويتر"، وقالت: "بالطبع لا تفرض غرامة على أي شخص يطلق ريحاً عن غير قصد".

لكن في هذه الحالة، قالت الشرطة أن الشاب بدا "استفزازياً وغير متعاون" عموماً، مضيفة أنه رفع نفسه قليلا عن المقعد ونظر إلى الشرطيين، وبطريقة مدروسة تماما، أصدر ريحا هائلة قربهم.