منحٌ بقيمة 107 مليون يورو يقدمها مؤسسُ "نتفليكس" لجامعات سوداء

قدّم رئيس "نتفليكس" ريد هيستينغز وزوجته باتي كيلين المعروفة بأعمالها الخيرية الأربعاء 120 مليون دولار (106.855 مليون يورو) لكليات أميركية سوداء تاريخيا لتمويل منح دراسية للطلاب.

ومنح هذا المبلغ الأربعاء من المؤسس المشارك لمنصة "نتفليكس" إلى كليتي سبيلمان ومورهاوس، جامعتان في أتلانتا وصندوق "يونايتد نيغرو كوليدج فاند"، وهو أكبر مساهمة يقدمها فرد لدعم مثل هذه المنح الدراسية.

وقال الزوجان في بيان "حصل كلانا على امتياز تعليم ممتاز ونريد مساعدة المزيد من الطلاب لا سيما الطلاب الملونين، في الحصول على البداية نفسها". وأضاف البيان "تتمتع الكليات والجامعات السوداء تاريخيا بسجل بارز، لكنها محرومة من التقديمات والمساعدات".

وستنفق الأموال خلال العقد المقبل لمساعدة 200 طالب على ارتياد الكليات لمدة 4 سنوات كاملة.

وقد أطلقت شركة "آبل" أخيرا مبادرة بقيمة 100 مليون دولار (89.0503 مليون يورو) لمكافحة العنصرية وخصصت "غوغل" 275 مليون دولار لمساعدة الفنانين السود على "يوتيوب" والمساعدة في تمويل شركات أميركية إفريقية صغيرة وغيرها من المشاريع لدعم المجتمع.