أهلا بكم في غلوبال كونفرسايشن. يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الميزانية طويلة الأجل التي ستديرها المفوضية الأوروبية. تتضمن تلك الميزانية صندوق الإنعاش لمعالجة الركود الناجم عن جائحة كوفيد 19.

ضيفنا هو ماريو شينتينو، رئيس مجموعة اليورو التي تجمع بشكل غير رسمي وزراء مالية 19 دولة من منطقة اليورو.

يورونيوز: شكراً لوجودك معنا سيدي الرئيس، إذاً استقلت من منصبك كوزير للمالية في البرتغال قبل بضعة أيام، ولن تسعى لولاية ثانية كرئيس لمجموعة اليورو عندما تجري الانتخابات في أوائل يوليو. لم لا تريد الاحتفاظ بدور في مكافحة أزمة الوباء هذه؟

ماريو سنتينو، رئيس مجموعة اليورو: حسنًا، ليس هناك سبب سياسي محدد. إنها مجرد نهاية دورة بالنسبة لي كرئيس لمجموعة اليورو و وزير مالية البرتغال. أعتقد أننا حققنا الكثير خلال العامين ونصف العام الماضيين. ما تمكنا من إظهاره في أبريل من هذا العام يثبت أن المجموعة تركز بشكل جيد جدًا على مكافحة الأزمة. و هذا شيء طبيعي.

يورونيوز: ولكن ألا يعود ذلك أيضًا إلى حقيقة أن إصلاح منطقة اليورو لا يتقدم كثيرًا، وأن مجموعة اليورو تفتقر إلى بعض القوة لتحقيق نتائج ملموسة أكثر؟

ماريو سنتينو، رئيس مجموعة اليورو: لقد حققنا الكثير في اليونان بشأن إصلاح معاهدة آلية الاستقرار الأوروبية. وقد وافقنا كذلك، في أكتوبر الماضي، على المشروع الوليد لميزانية منطقة اليورو الذي أصبح الآن أساسًا لتسهيلات المرونة والتعافي التي اقترحتها المفوضية.

أعتقد أننا أثبتنا بالفعل أن مجموعة اليورو مهمة جدًا لأوروبا وأنا راضٍ وسعيد جدًا بالنتائج التي حققناها.

يورونيوز: إذاً وافقت مجموعة اليورو على ثلاثة أدوات اقتراض، بقيمة 540 مليار يورو ، للتعامل مع تأثير كوفيد 19، لكنها لم تولد الكثير من الحماس. هل هناك دول أعضاء تلجأ إلى هذه القروض؟

ماريو سنتينو، رئيس مجموعة اليورو: هناك دعم للشركات من قبل بنك الاستثمار الأوروبي قد طبق تقريباً، وأنا متأكد تمامًا من أن ضمانات بنك الاستثمار الأوروبي التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار سيتم استخدامها بالكامل.

هناك قرض للعاملين يسمى SURE (شور)، وفي الواقع، أبلغت الدول المفوضية بعزمها على استخدام هذه القروض لتمويل برامج دعم التوظيف.

ثم الآلية الثالثة، وهي آلية الاستقرار الأوروبية، مجدداً، إنها دعم للديون السيادية.

ما يتعين علينا تقييمه في هذه المرحلة هو أن الأسواق تتفاعل بشكل جيد للغاية مع جميع القرارات التي تتخذها الدول والاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من السيولة، ولا توجد صعوبات في الوصول إلى الأسواق.

يورونيوز: لكن البنك المركزي الأوروبي عزز برنامجه لشراء الدين العام بمبلغ 600 مليار يورو. هل أنت واثق من أن الأسواق لا تنتظر اضطراباً قادماً من هذا الجزء من العالم؟

ماريو سنتينو، رئيس مجموعة اليورو: إن استجابة البنك المركزي الأوروبي هي جزء من استجابتنا الجماعية. منذ بداية الأزمة، أضافت برامج البنك المركزي الأوروبي ما يقرب من 1.5 تريليون يورو. إنها استجابة قوية للغاية ومطلوبة بشدة للوقاية من التصدع. لهذا السبب أخبرت الجميع أن أوروبا عادت وأن أوروبا عادت على أساس خطة أوروبية حقيقية.

يورونيوز: فيما يتعلق بخطة الإنعاش التي قدمتها المفوضية الأوروبية ، قلت ، وأنا أقتبس ، "يجب أن يكون هناك تركيز على جودة الإنفاق". ولكن هناك جدل ساخن حول التوازن بين المنح والقروض. في النهاية ، ما الذي يمكن عمله فيما يتعلق بإقناع الدول الأعضاء ، سواء الدول المقتصدة أو تلك الأكثر توسعية؟

ماريو سنتينو، رئيس مجموعة اليورو: ستكون المفاوضات صعبة. بالتأكيد. ولكن هناك أرضية مشتركة محتملة للمساومة. سيكون مزيجًا من القروض والمنح بالتأكيد. هذا هو اقتراح اللجنة على أي حال. ولكن يجب أن نركز على شيئين. أولاً: هناك شرطية. هذا ليس لتمويل النفقات السابقة أو التحويلات الدائمة الحالية، بل لتمويل التغيير الهيكلي في أوروبا المتعلق بالاقتصاد الأخضر والرقمية. هذا مهم للغاية ويجب أن يبقى تركيزنا عليه. الفكرة الثانية هي أنه لا توجد شروط كشروط الترويكا لذلك نحن أقوى لأننا مرنون ومتحدون.

يورونيوز: نحن عند نقطة انطلاق، لكن كيف نتأكد من أن الدول ستلتزم بهذه الشروط في برامجها الوطنية، في غضون عام أو عامين، مع تغير الظروف السياسية؟ ستكون هناك انتخابات

ماريو سنتينو، رئيس مجموعة اليورو: سأستمر في التكرار، كي يتذكر الناس أنه كان لدينا أكثر المواقف المالية تنسيقاً على الإطلاق عبر أوروبا في لحظة ما قبل كوفيد 19. تم تطبيق الالتزامات، وتم التقيد بها. كان الحد من المخاطر حقيقة واقعة منذ أكثر من خمس سنوات. إن تنسيق خطط الإنعاش هذه أمر يخص المفوضية (الأوروبية) ، لكنني واثق تمامًا من أن مجموعة اليورو ستستمر أيضًا في لعب دور مهم جدًا في تنسيق السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو.

يورونيوز: هل تعتقد أنه في وقت قريب، في غضون عامين، ستقبل الدول الأعضاء فرض ضرائب أوروبية مشتركة لسداد الدين المشترك؟

ماريو سنتينو، رئيس مجموعة اليورو: لدينا الآن فرصة تاريخية لإصدار ديون مشتركة مؤقتًا من قبل المفوضية الأوروبية ، والتي ستدفع بالكامل في فترة استحقاق أطول سيتم تحديدها ... ربما 20 عامًا، أو 30 عامًا. من المنطقي من منظور اقتصادي وسياسي أن يتماشى إصدار الدين مع الموارد الخاصة. لذا يجب أن نعمل سويًا لإيجاد مصادر الدخل الجديدة هذه للاتحاد ككل. وهناك فكرة مثيرة للاهتمام جداً، وهي ربط هذه الموارد بدقة مع ركائز عملية التعافي، أي الرقمية والاقتصاد الأخضر. لذا إذا ربطنا هذين الجزأين من قصتنا، سيصبح الفهم أسهل بالنسبة للمواطنين الأوروبيين.