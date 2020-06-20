فرنسا: السجن 25 عاماً لتركي قتل زوجته طعنا في الشارع

حكم القضاء الفرنسي مساء الجمعة بالسجن 25 عاماً على رجل تركي، يبلغ من العمر 39 عاماً، طعن زوجته التي كانت قد تقدمت بطلب للطلاق في العام 2017.

ووقت الجريمة في الشارع.

وبعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام أمام محكمة الجنايات في لوار (وسط فرنسا)، عملت هيئة المحلفين بطلبات المدعي العام ماركو سكوتشيمارا معلنة أيضاً "سحب حضانة أطفاله" الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 عاماً.

وبالإضافة إلى قتل زوجته هوليا (34 عاما) التي كانت تعيش بشكل منفصل عنه، أدين أيوب قنطار بتهمة "محاولة قتل" صديق زوجته الجديد. فقد أقدم على طعنه 15 مرة بعد الدخول عنوة لمنزلهما في لا غران كروا (لوار) ليلة 12-13 آب/أغسطس 2017.

وبعد إصابة الرجل السنغالي بجروح خطرة، انطلق القاتل في ملاحقة زوجته التي هربت من المنزل. وفي منتصف الشارع وأمام مرأى من شهود، أمسك بها من شعرها وطعنها 27 مرة بما فيها "سبع اعتبرت مميتة".

وقد أحبط الادعاء تبريرات هذا المسلم الممارس الذي زعم أنه أقدم على فعلته في "لحظة جنون". ويعيش أيوب في فرنسا منذ 15 عاماً ولا يتكلم إلا اللغة التركية.