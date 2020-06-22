ارتفاع معدل عدوى كورونا بألمانيا مع اكتشاف أكثر من 1300 إصابة في مصنع للحوم

ارتفع معدل تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى في ألمانيا بعد وصول عدد المصابين بمصنع للحوم إلى أكثر من 1300 حالة وظهور حالات أخرى بين أعضاء تجمعات دينية.

ونشر معهد روبرت كوخ، وهو الهيئة الألمانية للصحة العامة، تقرير أمس الأحد أكد فيه ارتفاع معدل انتشار العدوي بالبلاد خلال أربعة أيام ليصل إلى 2.88 صعوداً من 1.79 يوم السبت ومن 0.86 يوم 18 يونيو – حزيران.

ويقيس المعدل المعروف بـR value عدد الأشخاص الذين قد ينقل لهم الشخص المصاب العدوى، فإذا كان يساوي واحداً فهذا يعني أن كل مصاب يمكنه نقل الفيروس إلى شخص آخر.

وأُصيب أكثر من 1300 عامل بمصنع لتجهيز اللحوم في منطقة غوترسلوه بولاية شمال الراين مما تطلب إغلاق المصنع ووضع كافة المصابين وأفراد عائلاتهم تحت الحجر الصحي بالإضافة لإغلاق المدارس بالمنطقة.

كذلك تم إغلاق المدارس بعد ظهور حالات في مدينة مغدبرغ ووُضعت عدة بنايات قيد العزل في برلين بعد إصابة 85 شخصاً ينتمون لجماعة دينية بالعاصمة بالإضافة إلى إصابات بأعضاء تجمعات دينية في ولايتي هيسي وغرب بوميرينيا .

وعلى الرغم من ارتفاع معدل نشر العدوي، إلا أن خبراء معهد روبرت كوخ لا يتوقعون ارتفاعاً في أرقام المصابين بشكل أكبر في ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

وسجلت ألمانيا، التي يُنظر إليها ضمن أفضل الدول احتواءً لأزمة كوفيد-19، حوالي 8900 وفاة من بين 191,272 مصاب حتى الآن.