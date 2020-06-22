ترامب يمدد تجميد تأشيرات العمل حتى 31 ديسمبر-كانون الأول المقبل

أعلن مسؤول أمريكي كبير الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب قد قرر تمديد تعليق إصدار البطاقات الخضراء، الذي تقرر قبل شهرين، وتوسيعه ليشمل تأشيرات عمل معينة حتى نهاية العام. وأضاف ذات المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن العمال الأجانب الذين ليسوا في الولايات المتحدة لن يتمكنوا من الحصول على الوثيقة الثمينة لدخول التراب الأمريكي حتى العام 2021. ويخص القرار الأمريكي الذي صدر جراء تفشي وباء كورونا المستجد حوالي 525 ألف وظيفة.

وقال المسؤول الأمريكي "إن أولوية الرئيس هي إعادة الأمريكيين إلى العمل".

وقفز معدل البطالة في البلاد إلى 13.3 بالمئة من السكان العاملين في مايو- أيار مقابل 3.5 بالمئة في فبراير- نيسان بسبب إجراءات الاحتواء التي تم فرضها لمكافحة وباء فيروس كورونا.