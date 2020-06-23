أمازون تعلن تأسيس صندوق للمناخ بقيمة ملياري دولار

أعلنت مجموعة "أمازون" العملاقة الثلاثاء تأسيس صندوق استثمارات بقيمة ملياري دولار لتمويل شركات تسمح بالوصول إلى "اقتصاد معدوم الكربون". وأوضحت المجموعة في بيان "من شأن صندوق كلايمت بليدج فاند السماح بالتوصل إلى تكنولوجيات وخدمات تسمح لأمازون وشركات أخرى بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040".

وتدير "أمازون" أكبر شبكة لوجستية في العالم لتسليم البضائع لكنها طورت أيضا خدمات في مجال الحوسبة السحابية عبر مجمعات خوادم تستهلك الكثير من الطاقة. والتزمت الشركة العام الماضي تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040 لكنها جبهت بتشكيك من منظمات تكافح التغير المناخي بسبب بصمتها الكربونية القوية جدا. وستكون أموال الصندوق متاحة لشركات من كل الأحجام سواء ناشئة أو قديمة، في العالم بأسره.

وشددت "أمازون" على أن الصندوق الجديد "سيستثمر في شركات من قطاعات مختلفة منها النقل واللوجستية والتخزين واستخدام الطاقة فضلا عن قطاع التصنيع واقتصاد التدوير والصناعات الغذائية".

وأشارت الشركة إلى أنها تدرس إمكان السماح لشركات اخرى انضمت إلى مبادرة الحياد الكربوني المعلنة العام الماضي، بالمشاركة في صندوق الاستثمارات الجديد.