مظاهرة ضد سياسات المناخ بأحذية الأطفال في لندن

وضعت مجموعة "Extinction Rebellion" المدافعة عن البيئة نحو ألفي زوج من أحذية الأطفال في ساحة ترافاغار في العاصمة البريطانية لندن، لحث الحكومة على تذكر الأطفال، خلال فترة التعافي من فيروس كورونا المستجد.

وحرص الناشطون في مجال التغيرات المناخية على القيام بحركة احتجاجية بعد أن بدأت الحكومة تخفيف القيود المفروضة على الحركة التي فرضت في شهر مارس - آذار الماضي، حيث يدعو الناشطون المسؤولين للعمل من أجل إيجاد حلول لأزمة المناخ، لكي لا تلقى المسؤلية على كاهل الأطفال في المستقبل القادم.

وقد تم جمع هذه الأحذية من خلال تبرعات أسر في لندن، خلال فترة الاستعداد للقيام بالوقفة الاحتجاجية، وتم وضع الأحذية ضمن أرتال في الساحة، كنوع من الاحتجاج ضد الحكومة التي تسعى لمساعدة الصناعات التي تعتمد على الكربون، حيث يرى الناشطون بأن هذه المساعي تلغي كافة الفرص لتطبيق بنود اتفاقية باريس للمناخ.

الشباب المشاركون في الوقفة ارتدوا الأقنعة الواقية وحرصوا على الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء وضعها، وحملوا خلال وقفتهم لافتة كتب عليها "كورونا اليوم، المناخ غدا، تصرف الآن".

آلانا بيرن المتحدثة باسم المجموعة قالت إن فكرة وضع الأحذية في الساحة جاءت من الآباء والمعلمين القلقين للغاية على مستقبل أبنائهم، وما يخفيه لهم من تغيرات.

وأضافت: "تبين لنا من خلال الاجراءات الوقائية التي اتخذت لكبح تفشي كورونا بأنه من الممكن القيام بخطوات عديدة لحماية الناس، في حال توفرت الإرادة السياسية عند المسؤولين"، وطالبت بنفس المستوى من التعامل والاستجابة على ما أسمته بحالة الطوارئ الإيكولوجية، وإلا فإنه أزمات اليوم ستصدر للمستقبل ليواجهها أبناؤنا.

وألمحت إلى أن ردود أفعال دولية ظهرت على حملتهم هذه، حيث تفاعل الكثيرون معهم في دول عدة.