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الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تعتزم فرض ضرائب إضافية بقيمة 3,1 مليارات دولار على منتجات أوروبية

بقلم:  يورونيوز
تصدير المنتجات الأوروبية نحو الولايات المتحدة
تصدير المنتجات الأوروبية نحو الولايات المتحدة -حقوق النشر  أ ب
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تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ضرائب عقابية إضافية على منتجات أوروبية بقيمة 3,1 مليارات دولار، في خضمّ خلاف حول دعم شركة "إيرباص" المصنّعة للطائرات، كما ورد في وثيقة رسمية نشرها مكتب الممثل الأميركي للتجارة ليل الثلاثاء الأربعاء.

وكانت منظمة التجارة العالمية سمحت بفرض رسوم على بضائع بقيمة 7,5 مليارات دولار للاتحاد الأوروبي في إطار ملف الدعم المالي الشائك لمجموعتي "إيرباض الأوروبية وبونيغ الأمريكية. وتضمنت الوثيقة لائحة منتجات من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، بينها الزيتون والقهوة، يحتمل أن تُفرض عليها رسوم جديدة.

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